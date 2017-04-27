Банк "Фінансовий партнер" має намір відмовитися від банківської ліцензії

Акціонери банку «Фінансовий партнер» 7 червня розглянуть питання припинення банком банківської діяльності без припинення юридичної особи.

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Про це йдеться в проекті порядку денного позачергових зборів акціонерів банку, опублікованому в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Раніше, 23 березня, Верховна Рада України ухвалила, а 26 квітня президент Петро Порошенко підписав Закон «Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків», який зокрема дозволяє банкам відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації юридичної особи, щоб продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі, виконавши зобов'язання перед вкладниками.

Довідка УНІАН. Національний банк у 2016 році постановою №58 зобов'язав банки збільшити капітал до 200 млн грн – до 11 липня 2017 року, до 300 млн грн – до 11 липня 2018 року, до 400 млн грн – до 11 липня 2019 року, до 450 млн грн – до 11 липня 2020 року, до 500 млн грн – до 11 липня 2024 року.

За оцінками банкірів, виконання вимог НБУ може стати непідйомним завданням для десятків невеликих фінансових установ, у зв'язку з чим процеси злиття та ліквідації на банківському ринку України прискоряться.