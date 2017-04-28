Долар і євро подешевшають: Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 28 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2655.1453 (27 квітня – 2658.8876)

100 EUR – 2889.0636 (27 квітня – 2896.3263)

10 RUR – 4.6605 (27 квітня – 4.7216)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 27 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,53/26,56 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 28,8221/28,8521 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 грн/рубль.