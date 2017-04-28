Заблоковані $1,5 мільярда Януковича та Ко повернули в держбюджет

11:59, 28 квітня 2017
Фінанси
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Заарештовані кошти Януковича і Ко мають бути перераховані до держбюджету.

Віктор Янукович / REUTERS

Рішення суду про перерахування до державного бюджету України 1,5 млрд дол. США, заарештованих на рахунках колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення, набуло законної сили сьогодні, 28 квітня.

Про це повідомила прес-служба Ради нацбезпеки і оборони України з посиланням на заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова і генерального прокурора Юрія Луценка.

За словами Турчинова, керівництво «Ощадбанку» приступило до виконання рішення суду і разом з Державним казначейством оформлюють ці кошти на державні рахунки.

Турчинов нагадав, що півтора року в парламенті відбувалась епопея, коли за ініціативою «Сергія Пашинського, Івана Винника, Тетяни Чорновіл та інших було подано закон про спецконфіскацію, який Верховна Рада відмовлялась голосувати».

«Враховуючи, що Верховна Рада так і не спромоглась прийняти це рішення, хочу подякувати Генеральній прокуратурі, особисто генеральному прокурору України Юрію Луценку, що вони без зайвого піару професійно відпрацювали справу і отримали не просто рішення про попередню конфіскацію, а вирок суду, остаточне рішення щодо зарахування цих коштів на рахунки Державного казначейства – до державного бюджету України», - сказав Турчинов.

Секретар РНБО назвав це рішення суду принциповим, тому що «з цих ресурсів передбачено фінансування Державного оборонного замовлення, суб’єктів сектору безпеки та оборони».

«Окрім того, я переконаний, що крім безпеки та оборони, значна частина коштів може бути використана для фінансування серйозних соціальних програм, соціального захисту наших громадян», - сказав Турчинов.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов і генеральний прокурор України Юрій Луценко доповіли президенту України Петру Порошенку про конфіскацію у державний бюджет вкрадених режимом колишнього президента Віктора Януковича коштів.

"Секретар РНБО та генеральний прокурор доповіли президенту про конфіскацію вкрадених режимом Януковича коштів", - заявив прес-секретар президента Святослав Цеголко.

Довідка УНІАН. Служба фінансового моніторингу України виявила 42 компанії-нерезиденти, близькі до Януковича, і заблокувала на рахунках 19 таких компаній 1,5 млрд доларів у червні 2014 року.

Тодішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк неодноразово закликав правоохоронців розпочати процедуру конфіскації цих коштів на користь держави якнайшвидше, однак ці кошти не були повернуті до останнього часу.

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