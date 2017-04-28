В обхід санкцій: у Росії розроблено закон, який перетворює окупований Крим в офшор

У Держдумі РФ готують пакет законопроектів про фактичне введення в анексованому Криму офшорного режиму, пише "Комерсант".

Його автором виступив заступник голови комітету палати з міжнародних справ Олексій Чепа ("Справедлива Росія").

Крім розширення податкових пільг поправками запропоновано механізм створення в окупованому Криму трастів, які зможуть забезпечити інвесторам у півострів анонімність і дозволять не боятися санкцій.

Зараз в окупованих Криму і Севастополі вже діє вільна економічна зона (ВЕЗ), проте вона орієнтована в основному на місцевий бізнес.

Один з нових законопроектів являє собою поправки до Податкового кодексу, другий — до Цивільного кодексу і ще до півтора десятка законів. Пропонується узаконити новий вид товариства з обмеженою відповідальністю - "Міжнародна компанія", а також ввести статті "Міжнародні трасти" (організація та передані їй іншими особами у власність трастові фонди) і "Сімейні фонди" (організація, створена для управління майном творця фонду, його сім'ї або інших вказаних ним конкретних осіб").

Трасти - мабуть, найцікавіша частина новацій. Саме вони повинні забезпечити інвесторам в анексований Крим анонімність. При звичайному довірчому управлінні власник активів відомий, кримські ж трасти, за задумом, повинні отримати право на передані їм активи. У цьому разі бенефіціар стає невидимим, але залишається при доходах.

Ще автори закону хочуть дозволити в анексованих Криму і Севастополі діяльність, неможливу на решті території РФ іноземним банкам, страховим компаніям, пенсійним фондам і брокерським компаніям запропоновано дати можливість працювати без ліцензії (при її наявності у своїй державі). Крім того, передбачено спрощений порядок отримання російського громадянства для інвесторів, що вклали в облігації анексованих Криму і Севастополя від €1 млн, іноземцям, що приїхали на півострів, запропоновано безвізовий режим. Ще один бонус — виведення операцій в Міжнародній транзитній зоні з-під валютного контролю.

Партнер Paragon Advice Олександр Захаров зазначає, що у разі ухвалення поправок Росія може зіткнутися з відмовою інших держав від співпраці в рамках проекту щодо обміну податковою інформацією. За його словами, ініціативи йдуть врозріз із зусиллями G20 і ОЕСР по боротьбі з офшорами, закріплення в законі таких переваг порушить рекомендації Доповіді ОЕСР 1998 року "Про згубну податкову конкуренцію" та Кодекс ЄС 1997 року "Про поведінку оподаткування підприємницької діяльності".

Автор закону Олексій Чепа заявив: "Ми не офшор вводимо, а боремося з санкціями, які можуть загрожувати бізнесу, що працює в Криму". За його словами, законопроект раніше було направлено в державно-правове управління президента — до нього були зауваження через те, що він йде врозріз з угодами РФ, наприклад, про необхідність розголошувати кінцевих бенефіціарів. Депутат пояснив, що поки проект в Держдуму не внесено. "Правильно спочатку запропонувати його на розгляд всіх фракцій",— сказав Чепа, зазначивши, що запропонує колегам з інших фракцій приєднатися до ініціативи після травневих канікул.