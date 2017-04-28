Держказначейство вже відшкодувало понад 11 мільярдів ПДВ за новим реєстром

Державна казначейська служба України сьогодні, 28 квітня, перерахувала відшкодування податку на додану вартість на рахунку 111 платників податків на загальну суму 1,133 млрд грн.

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Як повідомила прес-служба Держказначейства, відшкодування перераховано відповідно до інформації Міністерства фінансів про узгоджені суми бюджетного відшкодування з нового реєстру від 27 квітня.

Крім того, 28 квітня Держказначейство отримало від Мінфіну інформацію про узгоджене відшкодування ще на 196,77 млн грн і обіцяє перерахувати кошти на рахунки платників у встановлені терміни.

26 квітня міністр фінансів Олександр Данилюк анонсував старт автоматичного відшкодування з податку на додану вартість, а Державна казначейська служба перерахувала відшкодування ПДВ на рахунки 2704 платників податків на загальну суму 9,946 млрд грн.

Довідка УНІАН. В Україні питання відшкодування ПДВ багато років було і залишається одним із головних претензій бізнесу до держави. За минулий рік підприємцям було відшкодовано 94,3 млрд грн.

Оновлений реєстр був запущений в роботу 1 квітня 2017 року, однак згодом, 3 квітня, міністр фінансів Данилюк повідомив про спробу зриву запуску його роботи.