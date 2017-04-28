Фонд гарантування почав ліквідацію "Фінбанк"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації неплатоспроможного "Фінбанк", в якому з 7 квітня працює тимчасова адміністрація.

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Як повідомила прес-служба Фонду, ліквідація розпочато у зв'язку з відповідним рішенням Національного банку україни від 27 квітня про відкликання банківської ліцензії та ліквідації фінустанови.

За інформацією Фонду, ліквідація триватиме 2 роки – до 27 квітня 2019 року включно, а ліквідатором банку на цей період призначено Юрій Ірклієнко.

Також повідомляється, що вимоги кредиторів банку приймаються протягом 30 днів з дня публікації оголошення про початок процедури ліквідації в газеті "Голос України".

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 7 квітня прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних "Фінбанк", акціонери якого 2 лютого прийняли рішення про ліквідацію фінустанови. За інформацією НБУ, "Фінбанк" не вжив необхідних заходів щодо докапіталізації, а рішення акціонерів про ліквідацію фінустанови регулятор не погодив у зв'язку з невідповідністю ліквідаційної комісії вимогам законодавства.

За інформацією НБУ, ключовим власником істотної участі в банку є український бізнесмен Олександр Грановський, який придбав банк в жовтні 2014 року у Бориса Кауфмана. Національний банк у січні цього року визнав неплатоспроможним "Платинум Банк", який належить Кауфману та Григорію Гуртовому.