Фонд гарантування почав ліквідацію "Фінбанк"
Ліквідація "Фінбанк" триватиме 2 роки – до 27 квітня 2019 року включно, а ліквідатором фінустанови на цей період призначено Юрій Ірклієнко.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації неплатоспроможного "Фінбанк", в якому з 7 квітня працює тимчасова адміністрація.
Читайте такожУ "Діамантбанк" введено тимчасову адміністрацію, його визнали неплатоспроможним
Як повідомила прес-служба Фонду, ліквідація розпочато у зв'язку з відповідним рішенням Національного банку україни від 27 квітня про відкликання банківської ліцензії та ліквідації фінустанови.
За інформацією Фонду, ліквідація триватиме 2 роки – до 27 квітня 2019 року включно, а ліквідатором банку на цей період призначено Юрій Ірклієнко.
Також повідомляється, що вимоги кредиторів банку приймаються протягом 30 днів з дня публікації оголошення про початок процедури ліквідації в газеті "Голос України".
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 7 квітня прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних "Фінбанк", акціонери якого 2 лютого прийняли рішення про ліквідацію фінустанови. За інформацією НБУ, "Фінбанк" не вжив необхідних заходів щодо докапіталізації, а рішення акціонерів про ліквідацію фінустанови регулятор не погодив у зв'язку з невідповідністю ліквідаційної комісії вимогам законодавства.
За інформацією НБУ, ключовим власником істотної участі в банку є український бізнесмен Олександр Грановський, який придбав банк в жовтні 2014 року у Бориса Кауфмана. Національний банк у січні цього року визнав неплатоспроможним "Платинум Банк", який належить Кауфману та Григорію Гуртовому.