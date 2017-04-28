Ремонт лікарень та відновлення доріг: Гройсман розповів, на що витратять конфісковані гроші Януковича

Конфісковані кошти режиму екс-президента України Віктора Януковича буде перераховано в державний бюджет і допоможуть підвищити обороноздатність України, поліпшити стан інфраструктури країни, а також можуть бути спрямовані на соціальні потреби.

Про це повідомляється на сторінці прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у соцмережі Facebook.

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«Згідно з рішенням суду останньої інстанції, заарештовані кошти Януковича – 1,5 млрд доларів – буде перераховано до держбюджету. Я підтримую пропозицію президента Петра Порошенка, що пріоритетом використання цих грошей буде посилення боєздатності української армії. Також ці кошти мають піти на відновлення доріг, будівництво та ремонт шкіл і лікарень та інші соціальні потреби», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, рішення суду про перерахування до державного бюджету України 1,5 млрд дол. США, заарештованих на рахунках колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення, набуло законної сили сьогодні, 28 квітня.

За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, керівництво «Ощадбанку» приступило до виконання рішення суду і разом з Державним казначейством оформлюють ці кошти на державні рахунки.