Готівковий курс долара за місяць впав більш ніж на 50 копійок

Сьогодні, 28 квітня, курс долара на готівковому ринку в покупці опустився на 2 копійки - до 26,19 грн., а в продажу знизився на 3 копійки - до 26,55 грн.

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На початку місяця, 3 квітня, долар купували по 26,81 грн, а продавали по 27,07 грн. Таким чином за місяць американська валюта втратила 52 копійки.

Курс євро 28 квітня встановився на рівні 28,21/28,95 грн/євро. 3 квітня євро купували по 28,53 грн, а продавали по 29,04 грн. Європейська валюта за місяць втратила на готівковому ринку 45 копійок.

Національний банк України на 28 квітня встановив офіційний курс гривні на рівні 26,55 за долар і 28,89 за євро.

3 березня офіційний курс гривні становив 27,02 за долар і 28,88 за євро.