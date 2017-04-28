Реформі митниці та податкової не завадить опір системи – Гройсман

Уряд буде й надалі реформувати роботу митної і податкової систем, незважаючи на створюваний опір.

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Про це написав у своєму Twitter прес-секретар прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана Володимир Столярчук з посиланням на заяву голови Кабміну в ході зустрічі з американськими бізнесменами.

"Реформу податкової і митної системи буде продовжено, незважаючи на опір і проблеми, які нам створюють", - наводяться в повідомленні слова Гройсмана.

Прем'єр-міністр також підкреслив, що в Україні почалася судова реформа, мета якої – зробити суд найавторитетнішою гілкою влади.

Як повідомляв УНІАН, у березні Кабінет міністрів України затвердив концепцію реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику.

Державна фіскальна служба, що об'єднує податкову і митну служби, а також податкову міліцію, була сформована на базі Міністерства доходів і зборів, ліквідованого в березні 2014 року з приходом уряду Арсенія Яценюка.

За словами Гройсмана, ДФС була і залишається чемпіоном за кількістю скарг з боку бізнесу на роботу органів влади в Україні. У зв'язку з цим реформа ДФС є одним з пріоритетів роботи уряду.