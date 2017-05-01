В Україні відсьогодні підвищується прожитковий мінімум
09:27, 01 травня 2017Фінанси
1929
Виходячи з нових розмірів прожиткового мінімуму будуть розраховані нові суми соціальної допомоги.
Прожитковий мінімум з 1 травня буде збільшено на 80 грн / Фото УНІАН
З 1 травня 2017 року прожитковий мінімум для працездатних осіб буде планово збільшено на 80 грн – до 1684 грн. Це визначено законом про держбюджет на 2017 рік.
Читайте такожНаприкінці 2017 року прожитковий мінімум сягне 1762 гривень – Мінсоцполітики
Згідно з документом, для дітей віком до 6 років з 1 травня прожитковий мінімум становитиме 1426 грн, для дітей від 6 до 18 років — 1777 грн, для осіб, які втратили працездатність, — 1312 грн.
Виходячи з нових розмірів прожиткового мінімуму будуть розраховані нові суми соціальної допомоги.
Як повідомляв УНІАН, уряд підвищуватиме прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2017 році в три етапи – до 1762 грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter