В Україні відсьогодні підвищується прожитковий мінімум

З 1 травня 2017 року прожитковий мінімум для працездатних осіб буде планово збільшено на 80 грн – до 1684 грн. Це визначено законом про держбюджет на 2017 рік.

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Згідно з документом, для дітей віком до 6 років з 1 травня прожитковий мінімум становитиме 1426 грн, для дітей від 6 до 18 років — 1777 грн, для осіб, які втратили працездатність, — 1312 грн.

Виходячи з нових розмірів прожиткового мінімуму будуть розраховані нові суми соціальної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, уряд підвищуватиме прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2017 році в три етапи – до 1762 грн.