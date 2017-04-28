Банкіри вперше за останні два роки чекають пожвавлення кредитування - опитування НБУ

Вперше за останні два роки переважна більшість банків очікують прискорення кредитування населення та бізнесу. Про це повідомив Національний банк України на своєму сайті з посиланням на підсумки проведеного опитування банків.

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Як зазначив НБУ, 88% фінансових установ, опитаних регулятором, чекають прискорення кредитування населення протягом наступних 12 місяців. Крім того, 61% банків прогнозують зростання корпоративного кредитного портфеля.

Головними факторами, що впливають на кредитування в корпоративному сегменті, респонденти назвали зниження процентних ставок і потреби підприємств в оборотному капіталі.

За прогнозами банків, у другому кварталі 2017 року стандарти схвалення заявок на кредити для бізнесу стануть жорсткішими.

Довідка УНІАН. Опитування про умовах кредитування проводився Національним банком України серед кредитних менеджерів 72 банків. Відповіді надав 71 банк, на які припадає 96% загального обсягу активів банківської системи. Результати опитування є відображенням думки респондентів і не є оцінками і прогнозами Національного банку України.