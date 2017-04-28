Коболєв показав декларацію: заробив майже 20 мільйонів

Голова правління Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в 2016 році отримав 19,3 мільйона гривень доходів у формі заробітної плати та інших виплат за трудовим договором, з яких він заплатив 3,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Про це йдеться у його декларації про доходи, яку оприлюднила прес-служба держхолдингу.

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Згідно декларації, Коболєв є власником гаражного приміщення і трьох автомобілів марок Porsche Cayenne S, Mercedes-Benz GL550 і Bombardier Sea-Doo RXP-225.

Як повідомляв УНІАН, Коболєв був призначений Кабміном на посаду голови правління "Нафтогазу" наприкінці березня 2014 року.

У січні 2017 року в ЗМІ була опублікована інформація про те, що згідно з додатковою угодою до трудового контракту, Коболєв отримує заробітну плату, яка перевищує 2 мільйони гривень в місяць.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України"– найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.