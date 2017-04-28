"Промінвестбанк" з початку року скоротив збиток в 14 разів

Дочірній банк російського державного "Зовнішекономбанку" - "Промінвестбанк" - у першому кварталі 2017 року отримав 170,4 мільйона гривень збитку, що в 14 разів нижче показника за аналогічний період минулого року.

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Як повідомляється у звітності на сайті банку, в січні-березні його активи скоротилися на 22,9% - до 25,606 мільярда гривень, зобов'язання – на 25,1%, до 22,200 мільярда гривень, власний капітал – на 4,7%, до 3,406 мільярда гривень.

Також банк повідомив, що його акціонери на загальних зборах прийняли рішення про збільшення статутного капіталу фінустанови на 12 мільярдів гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Довідка УНІАН. "Промінвестбанк" є одним із найбільших українських банків за обсягом активів. 99,4% акцій банку знаходяться у власності російської державної корпорації "Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності ("Зовнішекономбанк").

Президент України Петро Порошенко 16 березня цього року своїм указом ввів у дію санкції щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи "Ощадбанк", "ВиЭс Банк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" і "БМ Банк", терміном на 1 рік.

Санкції являють собою заборону на виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапитализиции і продажу фінустанов.