Гривня йде на вихідні з курсом 26,58 за долар

У п'ятницю, 28 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,55/26,58 гривень/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9713/29,0014 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,5609 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 472 угоди на суму 266,22 мільйона доларів.