Економіка України з початку цього року зросла на 2,3% - Мінекономрозвитку

Зростання ВВП України в січні-березні 2017 року становить близько 2,1-2,3%, повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на власні оцінки міністерства.

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Як наголошується в повідомленні, прискорення зростання ВВП у першому кварталі 2017 року порівняно з аналогічним кварталом попереднього року, коли зростання становило 0,1%, що обумовлено активізацією зовнішньоекономічної діяльності у сфері послуг, включаючи освіту, охорону здоров'я, фінансову та страхову діяльність.

Раніше Національний банк України у своєму інфляційному звіті за квітень оцінив зростання ВВП у першому кварталі 2017 року на 3%.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України загалом за 2016 рік порівняно з 2015 роком зріс на 2,3%, при цьому зростання зафіксоване вперше за останні 4 роки, після того як економіка України продемонструвала падіння на 9,8% в 2015 році і на 6,6% – в 2014 році, а в 2013 році зростання ВВП було нульовим.

За прогнозами НБУ, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,9%, в 2018 році – на рівні 3,2%, в 2019 році – на рівні 4%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в 2017 році на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.