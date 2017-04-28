Янукович отримував українську пенсію у 15 тисяч на місяць ще рік після втечі із країни - ЗМІ

Екс-президенту Віктору Януковичу близько року після втечі нараховували пенсію у розмірі 15 тисяч гривень. Про це свідчать виписки про рух коштів на двох рахунках в "Ощадбанку", пише «РБК Україна».

У виписках відображено рух коштів на рахунках Януковича з червня 2013 року по вересень 2016 року і з грудня 2011 року по вересень 2016 року.

Видання зазначає, що згідно з однією із виписок, Пенсійний фонд протягом року після втечі з країни Віктора Януковича продовжував перераховувати пенсію на його рахунок і останню таку виплату зробили 3 лютого 2015 року.

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Гроші на рахунки Януковича нараховувались, а суми різнились незначно, всього на двох рахунках Януковича в "Ощадбанку" на момент, коли були зроблені виписки, залишалося понад 31 млн грн.

Як повідомляв УНІАН раніше, Державний банк АТ «Ощадбанк» завершив перерахування до державного бюджету України 1,5 млрд доларів США, заарештованих на рахунках колишнього президента Віктора Януковича і його оточення.