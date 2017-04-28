Порошенко визначився з новим головою Нацбанку – ЗМІ

Продовження: Порошенко нарешті знайшов заміну Гонтаревій

Президент дослухався до рекомендацій Валерії Гонтаревої, яка рекомендувала своїм наступником голову австрійського банку.

Голова правління Райффайзен Банку Аваль Володимир Лавренчук вирвався в лідери серед претендентів на посаду голови Національного банку України, повідомляє Новое время з посиланням на два анонімні джерела.

Банкір має замінити нинішню голову НБУ Валерію Гонтареву після 10 травня 2017 року.

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Як пише видання, новий голова регулятора має докласти зусиль на продовження закладених його попередницею реформ фінансового сектора і виконати взяті зобов'язання перед МВФ.

Директор з комунікацій Райффайзен Банку Аваль Наталія Марченко повідомила виданню, що поки вони не володіють будь-якою достовірною інформацією щодо можливого рішення президента Петра Порошенка: "Ми чекаємо офіційного рішення".

Наголошується, що раніше Гонтарева особисто надала президентові рекомендації щодо керівника Райффайзен Банку Аваль. Лавренчук погодився обійняти цю посаду. "Так, я підтверджую намір з часом взятися за таку роботу", – підтвердив він.

Водночас, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) офіційно виступив за призначення керівником Нацбанку саме Лавренчука. Як пише агентство Reuters, про підтримку, зокрема, заявив керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Франсіс Маліж.

ЄБРР володіє блок-пакетом акцій австрійського Райффайзен Банку Аваль, а також має намір увійти до складу акціонерів українського Ощадбанку.

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Валерія Гонтарева заявила про вихід у відставку. Зокрема, вона ствердно відповіла на запитання журналіста під час акції протесту біля свого будинку.

Нагадаємо, голова Національного банку Валерія Гонтарева на початку березня підтвердила чутки про свою можливу відставку, пообіцявши офіційно попередити про це за місяць.

Верховна Рада 19 червня 2014 року підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади голови Національного банку і призначення на цей пост Валерії Гонтаревої. Згідно з Конституцією, голова НБУ призначається Верховною Радою за поданням президента України строком на 7 років.