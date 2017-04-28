У Вінницькій ОДА наголосили на важливості детінізації економіки України

Таке переконання виловив перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко в ході засідання колегії обласної державної адміністрації за підсумками І кварталу 2017 року, що відбулася 28 квітня під головуванням керівника Вінниччини Валерія Коровія.

Як повідомив посадовець, з метою вирішення проблематики тінізації економіки, яка, за оцінками різних експертів сягає в Україні від 30 до 60%, в регіоні були прийняті відповідні розпорядження голови облдержадміністрації, особлива увага в яких зосереджена на питаннях зростання рівня доходів мешканців області, погашення заборгованості з виплати заробітної плати та виявлення працюючих осіб без оформлення належним чином трудових відносин.

«З 1 січня поточного року законодавчо змінено розмір мінімальної заробітної плати. Попри песимістичні прогнози деяких експертів, це нововведення сприяло суттєвому збільшенню доходів населення, зростанню надходжень до місцевих бюджетів та не позбавило робочих місць найманих працівників, - наголосив Андрій Гижко, навівши у підтвердження дані Головного управління ДФС у Вінницькій області. - Так, протягом 1 кварталу 2017 року від роботодавців області отримано 22 123 повідомлень про прийняття на роботу працівників, тоді як станом на аналогічну дату минулого року кількість повідомлень становила 14 256. Результатом такої тенденції стало суттєве збільшення фонду заробітної плати, що, в свою чергу, забезпечило приріст надходжень місцевих бюджетів».

Водночас, за словами першого заступника голови ОДА, викликає занепокоєння ситуація щодо зменшення кількості працюючих у деяких суб’єктів господарювання. Найбільше зниження чисельності застрахованих осіб спостерігається нині в Іллінецькому, Могилів-Подільському та Теплицькому районах.

У цьому контексті керівник Вінниччини Валерій Коровій дав завдання підготувати відповідне доручення голови облдержадміністрації щодо проведення перевірки у зазначених районах задля встановлення причин такої ситуації.

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«Одним із важливих показників офіційної зайнятості є середньомісячна кількість застрахованих осіб по Вінницькій області, адже це реальний реєстр, який використовується при розрахунку трудового стажу працівника та впливає на розмір його майбутнього пенсійного забезпечення. В цьому питанні ми теж спостерігаємо стійку динаміку до покращення, і поряд зі скороченням зайнятих в бюджетній сфері на 2 тисячі осіб, маємо зростання працівників в реальному секторі економіки на 17 тисяч», - зауважив далі Андрій Гижко.

Що ж стосується фонду оплати праці, то, за словами першого заступника голови ОДА, за січень-лютий 2017 року він складає 3 млрд. 9,8 млн. грн., тоді як рік тому становив 1 млрд. 963,3 млн. грн. «Суттєве збільшення показників оплати праці вже в першому кварталі 2017 році стало основою збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску. ПДФО за січень-березень 2017 року надійшло в сумі 1 млрд. 23,7 млн. грн., що на 360,2 млн. гривень більше за аналогічний період минулого року, а ЄСВ надійшло в сумі 1 млрд. 22,9 млн. грн., що більше на 317,6 млн. гривень», - повідомив посадовець.

Відзначив Андрій Гижко і зростання кількості новостворених суб’єктів – фізичних осіб-підприємців (на 3 138 платників більше, порівняно з минулорічними показниками), і зменшення на 8,4 % кількості зареєстрованих безробітних на обліку в центрах зайнятості.

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Позитивний ефект, за словами першого заступника голови ОДА, має стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць шляхом компенсації частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. «На сьогодні цією послугою скористались 105 роботодавців, а на нові робочі місця працевлаштовано 348 осіб, що на 200 осіб більше, ніж у 2016 році», - наголосив Андрій Гижко.

Він також підкреслив, що навіть такий короткий період жорстких заходів з детінізації вже дав свій позитивний результат. «Переконаний, що ключовим ресурсом, який забезпечить підвищення реальних доходів наших громадян є детінізація економіки. Такі заходи дозволять не тільки збалансувати доходи працюючих громадян, але також забезпечить ресурс для виплати справедливих пенсій та наповнення місцевих бюджетів», - резюмував Андрій Гижко.