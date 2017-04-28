Нацбанк ослабив офіційну гривню до 26,56 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 3 травня наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2656,0930 (28 квітня – 2655,1453)

100 EUR – 2903,1096 (28 квітня – 2889,0636)

10 RUR – 4,6611 (28 квітня – 4,6605)

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Як повідомляв УНІАН, 28 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,55/26,58 гривні/долар.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 28,9713/29,0014 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4735/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,5609 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 472 угоди на суму 266,22 мільйона доларів.