Конгрес США схвалив тимчасовий бюджет, щоб уникнути "шатдауну"

Палата представників і Сенат Конгресу США схвалили в п'ятницю законопроект про продовження фінансування витрат уряду на тиждень - до 5 травня 2017 року, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

У противному випадку робота державних установ могла бути припинена вже в суботу - як при президенті Бараку Обамі в 2013 році. Федеральним службовцям довелося б піти у вимушену відпустку, закрилися б національні парки і т. д.

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Після затвердження в Сенаті законопроект буде поданий на підпис президенту Дональду Трампу.

Тижнева відстрочка дасть час для розробки проекту бюджету на частину фінансового року (починається 1 жовтня).

Раніше в Білому домі заявили, що не очікують вимушеного призупинення роботи уряду США ("шатдауна") через відсутність бюджету на поточний фінансовий рік, проте все одно готуються до такого розвитку подій.

Федеральний бюджет США складається і затверджується Конгресом на підставі запиту адміністрації президента.

При Обамі кілька разів виникали бюджетні кризи, оскільки у Демократичної партії не було більшості серед законодавців. Тепер і Білий дім, і Конгрес контролюються Республіканською партією, від якої Трамп був обраний на пост президента.

Однак для прийняття бюджету необхідно 60 голосів в Сенаті, де у республіканців всього 52 місця.

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До голосування Трамп був упевнений, що демократи налаштовані на бойкот. "Я обіцяю відновити наші збройні сили і забезпечити безпеку нашого кордону. Демократи хочуть закрити уряд. Політика!" - писав він у Twitter.

Президент США пішов на компроміс і погодився не включати до бюджету видатки на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Крім того, Трамп змушений був продовжити фінансування програми медичного страхування Obamacare.

"Якщо буде "закриття", то буде "закриття". Подивимося, що станеться. Якщо трапиться "шатдаун", це буде вина демократів. Не наша", - сказав Трамп в інтерв'ю агенції Reuters.