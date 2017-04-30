Рейтингове агентство Fitch прогнозує зниження темпів зростання українського ВВП в 2017 році

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує зниження темпів зростання українського ВВП в 2017 році до 2%, у порівнянні з 2,3%, досягнутими в 2016 році.

Про це повідомляється у звіті, опублікованому на сайті агентства.

«Ріст ВВП України в 2016 році на 2,3% перевищив очікування, але блокада (блокада товарообігу з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей – УНІАН) буде негативно впливати на видобувну, металургійну та електроенергетичну галузі. Ми прогнозуємо, що ріст зменшиться до 2% в 2017 році перед збільшенням до рівня 3% у 2018 році на фоні покращення споживчого попиту та інвестування», - зазначили автори документу.

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Також прогнозується, що середній рівень інфляції в 2017 році знизиться до 11,2% з 14,9% за 2016 рік.

В агентстві також підтвердили довгостроковий рейтинг дефолту України в іноземній та національній валюті на рівні «В-» (істотно недостатній рівень кредитоспроможності).

Як повідомляв УНІАН, у середині листопада 2016 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило суверенний рейтинг України до «B-» з «CCC», водночас присвоївши рейтинг «В» українським євробондам.

Підвищенню рейтингу України сприяли кілька факторів. Серед них - зниження фінансового тиску, зростання обсягу золотовалютних резервів, а також відновлення співпраці з ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом і отримання третього кредитного траншу обсягом 1 млрд дол.

Слідком за суверенним було підвищено рейтинги Києва і Харкова. Також ці рейтинги були підтверджені на початку квітня 2017 року.