У Конгресі США хочуть виділити Україні 560 мільйонів доларів допомоги

У Конгресі США представлений консолідований закон про бюджетних асигнуваннях на 2017 рік, згідно з яким на програми допомоги Україні планується виділити не менше 560 млн доларів. Про це йдеться у повідомленні Посольства України в США на сторінці в Facebook.

Зазначається, що, зокрема, на військову допомогу і політику безпеки Україні до кінця бюджетного року (до 1 жовтня) США планує виділити не менше 238 млн доларів.

“Без обліку кредитних гарантій, які в цьому році поки не розглядаються (в минулому році в бюджет закладалися під ці цілі 275 млн дол.), асигнування на інші програми допомоги планується навіть збільшити (на 27 млн дол., порівняно з 2016 роком)”, - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що виділені кошти на зміцнення оборони і безпеки можливостей України є лише частиною від загальної суми 350 млн доларів, яка може бути повністю використана після 1 жовтня 2017 року.

Наступним етапом набрання чинності консолідованого закону стане його прийняття Сенатом і Палатою представників, яка повинна відбутися до 5 травня 2017 року. Надалі його має підписати президент США.