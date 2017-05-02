Греція почне переговори з кредиторами про списання частини боргу

Греція і кредитори погодили новий пакет заходів жорсткої економії, що відкриває шлях до виплати чергового траншу фінансової допомоги цій країні. Про це повідомив міністр фінансів Греції Евклідіс Цакалотос у вівторок, 2 травня, за підсумками багатоденного переговорного марафону. Кредитори поки не підтвердили це повідомлення, як передає DW.

За повідомленням міністерства фінансів в Афінах, узгоджений пакет заходів економії на суму майже в 3,6 млрд євро. У числі іншого, він передбачає скорочення пенсій в Греції на 18 відсотків з 1 січня 2019 року. Мінімальна сума неоподатковуваного доходу буде знижена з 8636 до 5681 євро.

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За словами Цакалотоса, досягнута з кредиторами угода відкриває шлях до переговорів про списання частини боргу Греції. Він зазначив, що ця "попередня технічна угода" буде приблизно схвалена на зустрічі міністрів фінансів країн єврозони 22 травня. Глава фінансового відомства ФРН Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) вважає, що Афіни можуть розраховувати на виплату у травні чергового траншу фінансової допомоги.

Греція терміново потребує свіжих грошей, оскільки влітку вона повинна перерахувати кредиторам 7 млрд доларів в рахунок обслуговування кредитів і власними силами їй не впоратися. Борги Греції становлять близько 300 млрд євро. З 2010 року вона отримує фінансову допомогу від міжнародних кредиторів - Єврокомісії, Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду (МВФ). У 2015 році кредитори погодили з Афінами новий пакет фінансової допомоги на загальну суму 86 млрд євро.