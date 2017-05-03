Дефіцит зовнішньої торгівлі України скоротився майже на 24%

Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в січні-березні 2017 року зведено з дефіцитом на рівні 1,261 мільярда доларів, що на 23,8% менше дефіциту за січень-березень 2016 року на рівні 1,655 мільярда доларів.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами у першому кварталі в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року зріс на 11,8% - до 1,711 мільярда доларів, профіцит зовнішньої торгівлі послугами зріс в 1,6 рази – до 450 мільйонів доларів.

У березні дефіцит зовнішньої торгівлі склав 498 мільйонів доларів, у тому числі дефіцит торгівлі товарами – 630 мільйонів доларів, профіцит торгівлі послугами – 132 мільйони доларів.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення АТО.

Як повідомляв УНІАН, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2016 року, за даними Державної служби статистики, зведений з профіцитом на рівні 337,3 мільйона доларів, що в 11 разів нижче профіциту за 2015 рік на рівні 3,828 мільярда доларів.

Разом з тим, за оприлюдненими даними Національного банку України, баланс зовнішньої торгівлі товарами і послугами за підсумками 2016 року зведено з дефіцитом на рівні 5,581 мільярда доларів.