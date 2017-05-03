НБУ у квітні поповнив резерви на міжбанку на $400 мільйонів

Національний банк України у квітні поповнив міжнародні резерви за допомогою купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку на 402,3 мільйона доларів США.

Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за квітень.

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Також повідомляється, що з початку року регулятор поповнив резерви на міжбанку на 533,5 мільйона доларів США.

Нацбанк зазначив, що в квітні на валютному ринку тривав тренд зміцнення національної валюти, обумовлений зростанням пропозиції іноземної валюти і ослабленням попиту на неї.

За оцінками НБУ, за місяць (станом на 27 квітня) офіційний обмінний курс гривні до долара США зміцнився на 1,4%, з початку року - на 2,2%.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 5 квітня 2017 року отримав черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду в еквіваленті 1 мільярда доларів, що разом з отриманими напередодні другим траншем макрофінансової допомоги Європейського Союзу дозволило наростити міжнародні резерви до 16,7 мільярда доларів - максимального рівня з середини 2014 року.