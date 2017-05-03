Ліквідацію банку Курченка продовжили ще на рік
Як повідомляється на сайті Фонду гарантування, ліквідацію "Реал Банку" продовжено до 20 травня 2018 року.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ще на рік продовжив ліквідацію "Реал Банку", що належав власникові також ліквідованого "Брокбізнесбанку" - групі компаній ВЕТЕК Сергія Курченко.
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Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація продовжено до 20 травня 2018 року.
Як повідомляв УНІАН, раніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на рік - до 20 травня 2017 року - продовжив ліквідацію "Реал Банку", що належить власникові "Брокбізнесбанку" - групі компаній ВЕТЕК Сергія Курченко.
Фонд гарантування почав ліквідацію "Реал Банку", що належить власникові "Брокбізнесбанку" - групі компаній ВЕТЕК Сергія Курченко, 22 травня 2014 року. З 3 березня 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення Нацбанку про визнання цієї фінустанови неплатоспроможним.
У вересні 2015 року Служба безпеки України повідомила про розшук колишнього голови НБУ Ігоря Соркіна та голови правління "Реал Банку" Володимира Агафонова в рамках кримінальної справи, що розслідується Генпрокуратурою спільно з СБУ, за фактом заволодіння Соркіним і Агафоновим коштів НБУ та "Аграрного фонду" в розмірі 2,8 мільярда гривень.