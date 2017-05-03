Ліквідацію банку Курченка продовжили ще на рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ще на рік продовжив ліквідацію "Реал Банку", що належав власникові також ліквідованого "Брокбізнесбанку" - групі компаній ВЕТЕК Сергія Курченко.

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Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація продовжено до 20 травня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на рік - до 20 травня 2017 року - продовжив ліквідацію "Реал Банку", що належить власникові "Брокбізнесбанку" - групі компаній ВЕТЕК Сергія Курченко.

Фонд гарантування почав ліквідацію "Реал Банку", що належить власникові "Брокбізнесбанку" - групі компаній ВЕТЕК Сергія Курченко, 22 травня 2014 року. З 3 березня 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення Нацбанку про визнання цієї фінустанови неплатоспроможним.

У вересні 2015 року Служба безпеки України повідомила про розшук колишнього голови НБУ Ігоря Соркіна та голови правління "Реал Банку" Володимира Агафонова в рамках кримінальної справи, що розслідується Генпрокуратурою спільно з СБУ, за фактом заволодіння Соркіним і Агафоновим коштів НБУ та "Аграрного фонду" в розмірі 2,8 мільярда гривень.