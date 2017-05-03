Нацбанк підтримує введення "разового декларування"

Національний банк України підтримує введення "разового декларування", що сприятиме валютної лібералізації і розширення податкової бази в майбутньому.

Читайте такожВ Україні можуть ввести загальне декларування доходів громадян та контроль витрат

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на обговорення заходів по боротьбі з відтоком капіталу з України за участю керівництва НБУ та Міністерства фінансів.

Нацбанк нагадав, що в 2016 році за його підтримки на Нацраді реформ були представлені та передані в Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики два законопроекти щодо протидії зниження податкової бази і переміщення прибутків за кордон (BEPS) з урахуванням міжнародних ініціатив Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

Ці ініціативи передбачають введення 5 ключових рекомендацій, включаючи розкриття фізичними особами-резидентами участі в іноземних компаніях, обмеження витрат за фінансовими операціями з пов'язаними особами, запобігання зловживань з застосуванням договорів про усунення подвійного оподаткування, запобігання уникнення статусу постійного представництва та введення розкриття інформації про структуру міжнародних груп компаній.

Також повідомляється, що дві із запропонованих 5 ключових рекомендацій підтримує і Міністерство фінансів, але без реалізації всіх ключових рекомендацій провести повномасштабну лібералізацію валютного регулювання буде неможливо.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба в минулому році заявляла про те, що вважає першочерговим кроком впровадження в Україні плану дій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо протидії розмивання податкової бази і виведення прибутку з-під оподаткування, введення нульового декларування.

Нульове декларування передбачає звільнення задекларованого майна від оподаткування або забезпечення сплати податків за зниженими ставками, при цьому суб'єкти декларування не притягуються до відповідальності щодо задекларованого майна.