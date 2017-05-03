Порошенко: конфісковані $1,1 мільярда режиму Януковича зараховані на рахунки Держказначейства

Конфісковані кошти режиму Януковича в розмірі 1,1 млрд дол. сьогодні зараховані на рахунки Державної казначейської служби.

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Про це повідомила прес-служба президента України Петра Порошенка з посиланням на слова голови держави під час наради з міністром фінансів України Олександром Данилюком та головою Національного банку України Валерією Гонтаревою.

За його словами, зарахування зазначених коштів дозволить зміцнити фінансово-банківську систему, збільшить стабільність гривні і створює інвестиційну привабливість української економіки.

«До речі, я хочу повідомити, що зараз жодної скарги на це рішення не було. І так званих власників, які б показали свої претензії на ці гроші, так і не з'явилося», - зазначив голова держави і додав, що завдяки рішучим діям правоохоронних органів і рішенням суду справедливість в цьому питанні була відновлена.

«Це не просто збільшує можливості державного бюджету та Української держави щодо відновлення справедливості та інвестування цих коштів в українську армію, зміцнення обороноздатності держави та відновлення соціальної справедливості, шляхом спрямування цих коштів на захист найменш захищених верств населення. А ці кошти також будуть зараховані в золотовалютні резерви держави», - підкреслив Порошенко.

За словами міністра фінансів України Олександра Данилюка, окрім зарахованих на рахунки Держказначейства 1,1 млрд доларів, додатково ще 200 млн доларів у цінних паперах будуть передані Міністерству фінансів і на цю суму буде зменшено внутрішній борг держави.

«Це буде сприяти стабілізації фінансової системи країни і це дуже позитивний сигнал», - цитуються в повідомленні слова міністра.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня набуло чинності рішення суду про перерахування до державного бюджету 1,5 млрд доларів, заарештованих на рахунках Януковича і його оточення.