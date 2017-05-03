Гривня продовжує зміцнюватися - на міжбанку 26,53 за долар

У середу, 3 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,50/26,53 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

Читайте такожДовіра українців до долара в 3,5 раза вища, ніж до євро - опитування

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9088/28,9415 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4634/0,4642 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:30 встановився на рівні 26,5312 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 248 угод на суму 96,82 мільйона доларів.