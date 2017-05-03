Збитки "Дельта Банку" за три роки до банкрутства перевищили 42 мільярди – Фонд гарантування

Незалежний аудитор оцінив збитки неплатоспроможного "Дельта Банку", не відображені банком в обліку за три роки до визнання його неплатоспроможним – з березня 2012 по березень 2015 року - у 42,1 мільярда гривень.

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Про це повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з посиланням на результати комплексного аналізу неплатоспроможного "Дельта Банку" (forensic), підготовлені аудиторською компанією "Ернст енд Янг".

Відповідно до звіту аудитора, сума є розрахунковою і базується на вибірковому аналізі, тому не може вважатися сумарним збитком банку, при цьому повна сума можливих збитків не піддається оцінці через різницю в часі виникнення та розбіжності обмінних курсів, недостатності документації та розбіжностей в оціночній вартості.

Зокрема, аудитори виявили значні прогалини в документації і спотворення в облікових записах, включаючи управлінські рішення по кредитах та іншим фінансовим інвестиціям, судових справ, придбаним кредитами, операціями з пов'язаними сторонами.

Як випливає з висновку, банк міг порушувати нормативи ліквідності ще в 2012 році, однак в цей період не повідомляв про такі порушення.

Фонд зазначив, що компанія "Ернст енд Янг" стала виконавцем послуг комплексного аналізу неплатоспроможного "Дельта Банку" в грудні 2015 року за результатами проведеного тендеру.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб приступив до ліквідації "Дельта Банку", найбільшого неплатоспроможного фінустанови країни, 8 жовтня 2015 року. З 2 березня 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

"Дельта Банк" працює на ринку України з 2006 року і входив у групу найбільших банків. Основними акціонерами банку були бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою в 29,39%.