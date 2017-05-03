ГПУ: з двох збанкрутілих банків топ-менеджери і акціонери вкрали 4 мільярди

Генеральна прокуратура України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розкрадання посадовими особами, акціонерами ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ПАТ «Терра Банк» грошових коштів на загальну суму понад 4 млрд грн, в результаті чого зазначені банки виявилися неплатоспроможними.

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Про це повідомляє управління по зв'язках з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

«Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, спільно з Управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами розкрадання протягом 2011-2014 років посадовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ПАТ «Терра Банк», власником яких було Р. Циплаков, грошових коштів на загальну суму понад 4 млрд грн, в результаті чого банки опинилися в стані неплатоспроможності», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що розкрадання зазначених коштів здійснено шляхом укладення низки сумнівних кредитних договорів з суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, які прямо або побічно були пов'язані з власниками та керівниками зазначених банківських установ.

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На даний час слідством доведено факти розкрадання належать ПАТ «Терра Банк» 360 млн грн, у зв'язку з чим повідомлено про підозру у вчиненні розкрадань грошових коштів банків в особливо великих розмірах семи членам встановленої злочинної організації на чолі з Русланом Циплаковим. До складу злочинної організації також входили інші власники та керівництво ПАТ «Терра Банк» та керівники ряду юридичних осіб, які для створення видимості забезпечення кредитних зобов'язань надавали в заставу банку майно, вартість якого в сотні разів була завищеною, або взагалі не належало залогодателям.

У ГПУ зазначили, що 27 квітня при оперативному супроводі Департаменту захисту Національної економіки поліції України слідчими проведені обшуки за місцем проживання даних осіб, що входять у злочинну організацію.

Стосовно двох членів організації судом вирішується питання про обрання запобіжного заходу, ще п'ять осіб оголошені в розшук.