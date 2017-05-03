Пенсії з травня збільшені для більш ніж 8 мільйонів українців

У зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму до 1312 грн з 1 травня здійснено перерахунок пенсій, які збільшені для 8,2 млн пенсіонерів.

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Згідно з повідомленням Пенсійного фонду України, збільшено мінімальні розміри пенсій та доплату за понаднормовий стаж, мінімальні пенсійні виплати, державна соціальна допомога на догляд за інвалідами війни. Також підвищені пенсії ветеранам війни та членам їх сімей, жертвам нацистських переслідувань, пенсії за особливі заслуги перед Україною, надбавка донорам.

«Підвищення в результаті проведеного перерахунку отримали понад 8,2 млн пенсіонерів. Розмір підвищення у кожного індивідуальний. Виплата пенсій у нових розмірах забезпечена фінансовими ресурсами і буде здійснюватися з 4-го числа відповідно до встановлених дат виплати з урахуванням святкових та вихідних днів», - йдеться в повідомленні фонду.

Як повідомляв УНІАН, з 1 травня 2017 року прожитковий мінімум для працездатних осіб планово збільшений на 80 грн - до 1684 грн. Для дітей віком до 6 років з 1 травня прожитковий мінімум становить 1426 грн, для дітей від 6 до 18 років - 1777 грн, для осіб, які втратили працездатність, - 1312 грн.