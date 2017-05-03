Активи Нацбанку скоротилися на 12,5 мільярда гривень

Активи Національного банку України в першому кварталі 2017 року скоротилися на 12,5 млрд грн, або на 1,3% - до 928,045 млрд грн на 31 березня.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на звіт про фінансовий стан, зниження активів відбулося за рахунок скорочення міжнародних резервів після платежів із обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті.

Згідно з наведеними даними, зобов'язання НБУ в першому кварталі скоротилися на 3,8% - до 762,744 млрд грн за рахунок скорочення обсягу випущених регулятором депозитних сертифікатів, а також банкнот і монет в обігу.

Власний капітал НБУ за цей період зріс на 12% - до 165,301 млрд грн.

Також повідомляється, що Нацбанк відобразив як зобов'язання частину прибутку за 2016 рік до розподілу обсягом 44,380 млрд грн, що підлягає перерахуванню до державного бюджету України в 2017 році.

Як повідомляв УНІАН, активи Національного банку України на 1 січня 2017 року становили 940,548 млрд грн, що на 10,8% більше показника роком раніше на рівні 849,199 млрд грн.