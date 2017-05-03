Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього заступника голови правління банку «Фінанси і Кредит» Олега Шапкіна.

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Як зазначається у відповідному оголошенні про розшук на офіційному сайті Інтерполу, розшукується громадянин України Олег Шапкін 1964 року народження.

Згідно з даними банку «Фінанси та Кредит» в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Шапкін обіймав посаду заступника голови правління фінустанови з 2007 року.

Крім того, за даними про структуру власності банку на сайті Національного банку України, Шапкін був міноритарним акціонером фінустанови з часткою в 0,01% капіталу.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідаціїю банку «Фінанси та Кредит» 17 грудня 2015 року. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 18 вересня 2015 року на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Банк «Фінанси та Кредит» (м. Київ) працює на ринку України з 1990 року і входив до групи найбільших банків за обсягом активів. Основними акціонерами банку є компанії «Асканія» (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.