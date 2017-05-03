Гривня продовжує "відвойовувати" позиції – долар подешевшав ще на кілька копійок

У середу, 3 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,48/26,51 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Читайте такожПенсії з травня збільшені для більш ніж 8 мільйонів українців

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,8923/28,9224 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4623/0,4633 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,5234 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 454 угоди на суму 243,12 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,50/26,53 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,9088/28,9415 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4634/0,4642 грн/рубль.