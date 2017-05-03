Платіжний баланс України пішов у мінус на $584 мільйони

Платіжний баланс України в січні-березні поточного року, за попередніми даними, зведено з дефіцитом на рівні 584 млн дол., що на 28,2% нижче дефіциту за аналогічний період попереднього року в розмірі 813 млн дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, в тому числі в березні дефіцит платіжного балансу становив 355 млн дол., що в 2,4 разу нижче дефіциту в березні 2016 року на рівні 859 млн дол.

Дефіцит рахунку поточних операцій становив 783 млн дол. у березні і 1,187 млрд дол. - у першому кварталі 2017 року.

Рахунок операцій з капіталом зведено з профіцитом в 1 млн дол. у березні і 6 млн дол. - в першому кварталі 2017 року.

Дефіцит фінансового рахунку становив 427 млн дол. у березні і 597 млн дол. - у першому кварталі 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України у 2016 році зведено з профіцитом на рівні 1,346 млрд дол., що в 1,6 разу більше профіциту за 2015 рік у розмірі 849 млн дол. При цьому сальдо балансу стало позитивним другий рік поспіль після негативного сальдо на рівні 13,3 млрд дол. у 2014 році.

За прогнозами НБУ, дефіцит платіжного балансу на кінець поточного року становитиме 4,3 млрд дол. США, або 4,4% ВВП, і залишатиметься на рівні 4,3 млрд дол. у 2018 і 2019 роках, знижуючись по відношенню до ВВП до 4,1% і 3,7% відповідно.