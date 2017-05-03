Експерти назвали основну причину зростання держборгу України

Зростання державного і гарантованого державою боргу України в березні 2017 року на 0,8% - до 72,35 млрд дол., або 1,952 трлн у гривневому еквіваленті, зумовлене докапіталізацією урядом державних банків, вважають експерти аналітичної групи Case Ukraine.

Читайте такожУкраїна за рік витратила на обслуговування держборгу 96 мільярдів гривень

Як наголошується в звіті експертів, зростання держборгу в березні відбулося в основному за рахунок внутрішніх запозичень. Зокрема, у березні Міністерство фінансів випустило облігації внутрішньої держпозики на 15,27 млрд грн, левова частка яких була спрямована на докапіталізацію державних банків. У тому числі «Ощадбанк» отримав 5,4 млрд грн, «Укрексімбанк» - 4,7 млрд грн.

Експерти нагадали, що в лютому обидва банки вже отримували докапіталізацію на 3,5 млрд грн і 3 млрд грн відповідно.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України за січень – березень 2017 року зріс в доларовому еквіваленті на 1,38 млрд дол., або на 1,9% - до 72,35 млрд дол. США станом на 31 березня.

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті за цей період зросла на 22,04 млрд грн, або на 1,1% - до 1,952 трлн грн.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає граничний рівень державного і гарантованого державою боргу на кінець року в розмірі 2,296 трлн грн.