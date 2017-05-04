Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню
08:49, 04 травня 2017Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 4 травня: 100 USD – 2652.3425 грн; 100 EUR – 2896.0928 грн; 10 RUR – 4.6457 грн.
Долар подешевшав ще на пару копійок / Фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 4 травня наступний такий курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2652.3425 (3 травня – 2656.0930)
100 EUR – 2896.0928 (3 травня – 2903.1096)
10 RUR – 4.6457 (3 травня – 4.6611)
Як повідомляв УНІАН, у середу, 3 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,48/26,51 грн/дол.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,8923/28,9224 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4623/0,4633 грн/рубль.
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