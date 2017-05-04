Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 4 травня наступний такий курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2652.3425 (3 травня – 2656.0930)

100 EUR – 2896.0928 (3 травня – 2903.1096)

10 RUR – 4.6457 (3 травня – 4.6611)

Як повідомляв УНІАН, у середу, 3 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,48/26,51 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,8923/28,9224 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4623/0,4633 грн/рубль.