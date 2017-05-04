Бюджет з початку року перевиконано за доходами на 19% – Держказначейство

Державний бюджет України в січні-квітні поточного року отримав 259,785 млрд грн доходів, що на 18,9% більше від бюджетного розпису на цей період.

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Згідно з даними на сайті Державної казначейської служби України, надходження до держбюджету за цей період на 51,1% вищі від показника за аналогічний період попереднього року.

У квітні держбюджет отримав 85,028 млрд грн доходів, включаючи 42,696 млрд грн податкових і митних надходжень, транш прибутку Національного банку України на 10 млрд грн, а також 34,271 млрд грн надходжень до спецфонду.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в січні-березні отримав 179,933 млрд грн доходів, що на 13,8% більше від бюджетного розпису і на 39,6% більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року.