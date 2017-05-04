Всіх вкладників банків-банкрутів внесуть до автоматизованої системи виплат до кінця року

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує до кінця 2017 року внести в базу виплат через автоматизовану систему інформацію про всіх вкладників неплатоспроможних банків, які мають право на отримання гарантованого відшкодування.

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Як повідомила прес-служба фонду, 80% виплачених відшкодувань вкладникам неплатоспроможних банків з початку 2017 року проведено через автоматизовану систему, промислова експлуатація якої почалася з березня поточного року.

Фонд нагадав, що на сьогоднішній день підписав договори і надав доступ до системи банкам-агентам «Правекс-Банк», «Альфа-Банк», «Кредобанк», «Укргазбанк», «ПУМБ», «ТАСкомбанк» та «Південний».

Зараз за допомогою автоматизованої системи гарантоване відшкодування отримують вкладники банків «Платинум», «Фортуна», «Народний капітал», «ТК Кредит», «Вектор».

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування з 15 лютого оголосив старт виплат вкладникам через автоматизовану систему, яка спрощує процес отримання гарантованої суми, дозволяючи вибрати вкладнику для отримання коштів будь-яке відділення серед банків-агентів, підключених до системи.