Всіх вкладників банків-банкрутів внесуть до автоматизованої системи виплат до кінця року
Зараз за допомогою автоматизованої системи гарантоване відшкодування отримують вкладники банків «Платинум», «Фортуна», «Народний капітал», «ТК Кредит», «Вектор».
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує до кінця 2017 року внести в базу виплат через автоматизовану систему інформацію про всіх вкладників неплатоспроможних банків, які мають право на отримання гарантованого відшкодування.
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Як повідомила прес-служба фонду, 80% виплачених відшкодувань вкладникам неплатоспроможних банків з початку 2017 року проведено через автоматизовану систему, промислова експлуатація якої почалася з березня поточного року.
Фонд нагадав, що на сьогоднішній день підписав договори і надав доступ до системи банкам-агентам «Правекс-Банк», «Альфа-Банк», «Кредобанк», «Укргазбанк», «ПУМБ», «ТАСкомбанк» та «Південний».
Зараз за допомогою автоматизованої системи гарантоване відшкодування отримують вкладники банків «Платинум», «Фортуна», «Народний капітал», «ТК Кредит», «Вектор».
Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування з 15 лютого оголосив старт виплат вкладникам через автоматизовану систему, яка спрощує процес отримання гарантованої суми, дозволяючи вибрати вкладнику для отримання коштів будь-яке відділення серед банків-агентів, підключених до системи.