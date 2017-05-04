Федеральна резервна система США залишила базову ставку без змін

ФРС США очікувано зберегла діапазон базової ставки на рівні 0,75-1,00 відсотка, зазначивши, що не надає великого значення слабкому економічному зростанню в першому кварталі, і підкресливши гарний стан ринку праці, що може говорити про можливе посилення грошово-кредитної політики в червні.

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"Комітет вважає, що уповільнення зростання в першому кварталі, ймовірно, буде тимчасовим", - йдеться в повідомленні.

Ринок праці продовжив зміцнюватися, навіть незважаючи на уповільнення зростання економічної активності, а "фундаментальні показники, які підтримували зростання споживання, залишилися міцними".

ФРС підвищила діапазон ставки на чверть процентного пункту до 0,75-1,00 відсотка на останньому засіданні в березні.

До травневого засідання керівництво ФРС чітко дало зрозуміти, що регулятор, на відміну від кількох попередніх років, відчуває більше впевненості щодо можливості ще двічі підняти ставки цього року.