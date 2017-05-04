Третина українських банків після діагностики потребує докапіталізації - НБУ

В Україні 21 із 60 найбільших банків, в яких Національний банк проводив діагностику в 2015-2016 роках, в даний час продовжують докапіталізацію.

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Як повідомляється на сайті НБУ, за результатами діагностики 39 банків потребували поповнення капіталу, при цьому в даний час 11 з цих банків виконали програму докапіталізації в повному обсязі, 1 банк очікує затвердження координаційного комітету регулятора, а 6 банків визнані неплатоспроможними.

За інформацією НБУ, продовжують виконувати програму докапіталізації 8 банків з першої групи, діагностика яких була завершена 1 квітня 2015 року, 9 банків з другої групи, перевірених до 1 січня 2016 року, і 10 банків третьої групи, діагностика за яким завершилася 1 квітня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк в 2015-2016 роках проводив діагностику 60 найбільших банків країни, на які в сукупності припадає 97% банківського сектору України.

Згідно з меморандумом між Україною та Міжнародним валютним фондом за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF, діагностика решти українських банків повинна бути завершена не пізніше кінця вересня поточного року, за її результатами ці фінустанови повинні будуть погоджувати з НБУ свої плани реструктуризації не пізніше кінця грудня 2017 року.

Крім того, до середини липня 2017 року всі банки в Україні повинні володіти мінімальним капіталом на рівні 200 млн грн, і фінустанови, які не виконають цю вимогу, будуть виведені з ринку.