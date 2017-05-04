"Дочка" російського "Сбербанку" в I кварталі заробила 44 мільйони гривень

Дочірній банк російського державного «Сбербанку» в Україні, який посідає 6-те місце серед українських банків за обсягом активів, у першому кварталі 2017 року отримав 44,306 млн грн прибутку, що на 16,6% нижче показника за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомляється у звітності на сайті банку, з початку року його активи скоротилися на 11,2% - до 42,873 млрд грн, зобов'язання – на 12,2%, до 39,196 млрд грн, власний капітал зріс на 1,2% - до 3,677 млрд грн.

Довідка УНІАН. Дочірній банк російського «Сбербанку» в Україні працює на ринку україни з 2001 року і є одним із найбільших банків за обсягом активів.

Президент України Петро Порошенко 16 березня цього року своїм указом ввів у дію санкції терміном на 1 рік щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», які забороняють вивід капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації та продажу фінустанов.

27 березня російський «Сбербанк» оголосив про укладення договору про продаж 100% акцій дочірнього українського банку консорціуму інвесторів. Національний банк отримав пакети документів для погодження набуття участі в капіталі від громадянина Великобританії та Російській Федерації Григорія Гусельникова - у розмірі 22,5%, від громадянина Великобританії і РФ Саїда Гуцерієва - у розмірі 77,5%.