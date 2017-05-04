Вартість біткойна зросла до історичного максимуму

Під час торгів у середу, вартість кріптовалюти біткойна зросла одразу на 50%, до $1437, повідомляє Reuters.

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"Таке різке подорожчання пояснюється значним зростанням попиту на біткойн в Японії, де цифрова валюта визнана законним платіжним засобом", - йдеться в повідомленні.

Видання підкреслює, що це максимальна вартість біткойна з моменту його появи в 2008 році.

Зазначається, що таким чином загальна вартість усіх біткойнів в світі становить $25 мільярдів.

Як повідомляє УНІАН, 2 березня вартість біткойна вперше в історії перевищила вартість однієї трійської унції золота.

Так, за даними біржі біткоінів Kraken, остання зафіксована вартість біткойна становила $1265. При цьому на біржі Comex золото торгувалося на рівні $1235 за тройську унцію.

Біткойн — це цифрова валюта, що з'явилася в 2009 році. Вона не забезпечується якими-небудь матеріальними цінностями. Обмін біткойнами заснований на принципі анонімності.