Гривня продовжує зростати - на міжбанку 26,50 за долар

У четвер, 4 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,47/26,50 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,9370/28,9698 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4591/0,4598 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 26,4862 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 246 угод на суму 121,40 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 3 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,48/26,51 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 28,8923/28,9224 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4623/0,4633 грн/рубль.