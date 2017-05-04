НБУ на фоні зміцнення гривні купив у банків майже $55 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 4 травня, купив у банків 54,6 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 26,4989 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах – 65,1 млн дол.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 становив 26,4862 грн/дол., учасники ринку уклали 246 угод на 121,4 млн дол.