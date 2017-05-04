Мінекономрозвитку дав прогноз по інфляції на першу половину 2017 року

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує інфляцію на рівні 7% у першій половині 2017 року. Відповідний прогноз міститься в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті відомства.

Читайте такожПорошенко очікує інфляцію цього року нижче 10%

"У першому півріччі 2017 року очікується продовження тенденції помірного підвищення цін (близько 7% у червні 2017 року порівняно з груднем 2016 року), що обумовлено сезонністю і суттєвим розширенням платоспроможного попиту населення, а також збільшенням акцизів на алкогольні напої, вплив яких ще буде відчуватися в наступні місяці", - йдеться в аналітичному матеріалі.

При цьому основними ризиками підвищення інфляції в найближчі місяці експерти Мінекономрозвитку називають підвищення світових цін на продовольчу продукцію, збільшення енергетичних витрат в економіці, а також відновлення негативних інфляційних очікувань населення на тлі "м'якої" девальвації гривні.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в березні 2017 року порівняно з березнем 2016 року прискорилася до 15,1%, порівняно з лютим 2017 року - до 1,8%. З початку року (порівняно з груднем 2016) зростання споживчих цін в Україні прискорилося до 3,9%.