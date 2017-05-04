Гривня "відвоювала" у долара ще кілька копійок

У четвер, 4 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,46/26,49 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9313/28,9641 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4858 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 478 угоди на суму 339,60 мільйона доларів.