Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,48 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 5 травня наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2648,5778 (4 травня – 2652,3425)

100 EUR – 2894,1010 (4 травня – 2896,0928)

10 RUR – 4,6005 (4 травня – 4,6457)

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Як повідомляє УНІАН, 4 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,46/26,49 гривні/долар.

Котирування гривні по відносно євро встановилися на рівні 28,9313/28,9641 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4858 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 478 угоди на суму 339,60 мільйона доларів.