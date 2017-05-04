Сенат США схвалив бюджет, який передбачає виділення Україні $560 мільйонів

Сенат США схвалив законопроект про бюджет обсягом у 1,1 трильйона доларів, який дозволить уряду функціонувати до 30 вересня і уникнути часткового закриття федеральних відомств.

Тепер цей документ мають схвалити Конгрес і президент, повідомляє Радіо Свобода.

І республіканці, і демократи розглядають його як свою перемогу. Однак з документа виключені деякі положення, які президент США Дональд Трамп вважає своїми головними пріоритетами.

Читайте такожКонгрес США схвалив тимчасовий бюджет, щоб уникнути "шатдауну"

Законопроект збільшує військові витрати на 19,9 мільярда доларів, порівняно з 2016 фінансовим роком, що менше, ніж пропонував Трамп. Головний запит президента про виділення фінансування на будівництво стіни на кордоні з Мексикою не був включений у законопроект.

Після того, як республіканці у Конгресі відмовилися фінансувати будівництво прикордонної стіни з Мексикою і скоротити витрати на охорону навколишнього середовища, Дональд Трамп різко розкритикував це рішення і заявив, що уряд, можливо, не повинен зовсім фінансуватися.

Досягнена двопартійна бюджетна домовленість означає, що робота уряду США після остаточного затвердження бюджету буде профінансована до кінця вересня.

Як пише Deutsche Welle, низка республіканців проголосувала проти, оскільки цей законопроект не передбачає достатньо глибокої реформи державного управління і відповідного скорочення федеральних витрат.

Бюджет збільшить фінансування NASA, медичних досліджень, охорони кордонів, Федерального бюро розслідувань та інших правоохоронних органів.

Оглядачі називають цей проект бюджету першим значущим компромісом між республіканцями та демократами у Конгресі за президентства Трампа.

Згідно з бюджетними асигнуваннями на 2017 рік, на програми допомоги Україні планується виділити не менше $560 млн. Зокрема, на військову і безпекову допомогу Україні до кінця бюджетного року (до 1 жовтня) - не менше $238 млн.